سيارة تُقاد بهاتف محمول

عرضت شركة "هاواوي" الصينية في المعرض الدولي للهواتف المتحركة، الذي تستمر فعالياته حتى الأول من مارس المقبل، سيارة ذاتية القيادة مزودة بأجهزة استشعار، ويقودها هاتف ذكي.

السيارة تعتمد على نظام سياقة يسمى (Road Reader) سهل التركيب أساسه هاتف (Mate 10 Pro) الذكي يوضع في قمرة السيارة ويتصل بالسيارة عن طريق وصلة (HDMI) بمساعدة كاميرا توضع في سقف السيارة.

وقبل الانطلاق يُشغل الهاتف ليقوم بمسح الطريق والحواجز الموجودة فيها عن طريق تطبيق خاص مثبت فيه، وبمجرد اكتمال المسح يصبح إعطاء إشارة الانطلاق ممكنا وذلك بالضغط على ايقونة (Go) التي ستظهر في الهاتف، من دون الضغط على دواسة الانطلاق أو لمس عجلة القادة التي تصحح مسارها ذاتيا.

هذه السيارة الأولى من نوعها في العالم، لا تتوافق مع أي هاتف كان، بل مع هاتف (Mate 10 Pro) فقط، الذي سيسوّق شهر نوفمبر المقبل.

وفي جميع الأحوال هي بداية لعصر سنستخدم فيه هواتفنا الذكية لقيادة سياراتنا، لكن بعد ان تنجح "هاواوي" في تجاربها على الطرق الاعتيادية.