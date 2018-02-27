مكالمات "واتساب" من دون "انترنت"

بات بإمكان كثيرين حول العالم ممن ترهقهم تكلفة الاتصال بالأنترنت لأجل إجراء مكالمات عن طريق تطبيق "واتساب"، تنفس الصعداء بفضل اكتشاف لطالب رواندي في الـ 26 من عمره.

فـ "ديودات موجنزي"، الذي يتابع دراسته في تكنولوجيا الإعلام والاتصال بالمركز متعدد التقنيات بـ "كيجغالي" الرواندية، تمكن من اختراع نموذج سيمكن مستعملي "واتساب" من إجراء مكالمات محلية ودولية من دون اتصال بالأنترنت.

وصرح "موجنزي" للبوابة الإعلامية المحلية (New Times) بأن تكلفة الانترنت المرتفعة في غالبية الدول الافريقية، حفزته على السير في هذا الاتجاه، وان فكرته هذه استوحاها من كتب عن الحواسب المحمولة وكتب الفيزياء، مدفوعا بإرادة التغيير.

نظام الاتصال هذا أساسه الفيزياء البصرية، وتقنيات الاتصالات الذكية المتنقلة ومبادئ الشبكات، وهو يسمح لمستخدمي "واتساب" بالاتصال مباشرة بأرقام الهواتف المتحركة، أي إن الاتصال فيه لا يقتصر على "واتساب" بـ "واتساب" فقط، كما أن سلبيته الوحيدة تتمثل في عدم قدرته على اجراء مكالمة جماعية.

وحسب موقع (senenews)، فإن صاحب الاختراع في مفاوضات مع السفارة الأميركية لأجل مساعدته على تجسيد فكرته تجارياً.