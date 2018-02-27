"ايفون" عملاق بشريحتي اتصال أكتوبر المقبل

في ظل استقرار الطلب العالمي على الهواتف الذكية، تركز الشركات المصنعة على ألعاب الفيديو لتحقيق نمو في مبيعاتها، ولم تجنح "أبل" عن القاعدة، وحتى تفي بمتطلبات زبائنها قررت إطلاق هاتف "آيفون" ذي حجم كبير شهر أكتوبر المقبل.

وحسب وكالة "بلومبورج" فإن "أبل" تستعد لإطلاق 3 هواتف جديدة، ضمنها أكبر هاتف على الاطلاق تنتجه في تاريخها.

وسيزود "الايفون العملاق" بشاشة حجم 6.5 بوصة (16 سم) هيكله مساوٍ لهيكل "ايفون8+"، لكن شاشته أكبر ببوصة واحدة (2.5 سم) كونها تغطي جميع مساحته.

وحسب "بلومبورج" دائماً، فإن هذا الجهار، الذي اسم رمزه (D33) يتم تطويره الآن في مقر الشركة في (كوبرتينو) بولاية كاليفورنيا الأميركية، والتجارب التقنية قيد الإجراء مع الموردين.

وبمواصفات هاتف كهذا، فإن "أبل" تستهدف سوق المستهلكين المهنيين، الذين يبحثون عن شاشات محمولة كبيرة.

وأضافت "بلومبورج" أن "آيفون" الجديد سيزوّد بمعالج (A 12) ونظام برمجيات جديد (iOS12)، كما يحتوي، مثله مثل "ايفون اكس"، على وظيفة التعرف إلى الوجه لفتح الجهاز.

وسرت شائعات غير مؤكدة بأن "الايفون العملاق" سيزود بشريحتي اتصال، ما يسمح للمستخدمين من تخصيص واحدة للنشاط المهني والأخرى للاستعمال الشخصي.