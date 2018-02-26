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نوكيا تعيد طرح هاتف الموزة

المصدر:
  • سكاي نيوز
التاريخ:
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أعلنت شركة "إتش إم دي" الفنلندية، يوم الأحد، عزمها طرح نسخة جديدة من هاتف "نوكيا 8110"، مع ميزة الجيل الرابع.

وعرف الهاتف، عند طرحه لأول مرة سنة 1996، بـ"جوال الموزة"،  بسبب شكله المائل، ولقي شهرة واسعة بعد استخدامه في فيلم "ماتريكس"، سنة 1999.

وسبق للشركة الفنلندية، أن أعادت طرح الهاتف "نوكيا 3310" الذي عرف بصلابته الكبيرة ومقاومة بطاريته، وتراهن "إتش إم دي" على حنين عدد من المستخدمين إلى أجهزة قديمة.

ويرتقب أن يعمل الهاتف "نوكيا 8110"، بنظام يسمى "كاي أو إس"، وتتعاون الشركة مع كل من غوغل وفيسبوك، لأجل تعزيز الجهاز بالتطبيقات.

وينتظر أن يكون الهاتف متاحا في الأسواق، بدءًا من شهر ماي المقبل، وسيكون سعره مناسبا، إذ لن يتعدى 97 دولارا.

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