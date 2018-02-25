لاداعي لزيارة طبيب العيون..ابتكار عين صناعية تحاكي البشرية

نجح باحثون من جامعة هارفارد الأميركية، وتحديدًا كلية الهندسة والعلوم التطبيقية، في ابتكار عينًا صناعية مرنة يمكن التحكم بها، لضبط درجة ضبابية الصورة والتركيز على الصورة والاستيغماتيزم وتغيير مجال الرؤية.

ونقل موقع "ساينس ديلي"، المعني بالأخبار العلمية، عن آلان شي، أحد المشاركين في البحث المتعلق بالعين الاصطناعية قوله:

يتضمن هذا البحث نقلة نوعية في مجال تكنولوجيا العضلات الصناعية، حيث تم ابتكار العين من معدن قابل للضبط، بحيث يغير درجة تركيزه على الصورة تمامًا مثلما تفعل العين البشرية، ما سيشكل خطوة مهمة على طريق تصحيح انحرافات الإبصار التي قد تعجز العين البشرية عن القيام.

ولتصنيع العين الصناعية اختار الباحثون مطاطا عازلا ذا سمك رقيق للغاية وشفاف يسمح للضوء بالانتقال عبره مع نسبة تشتت بسيط، ويسعى الباحثون حاليا إلى مواصلة تحسين الوظائف التي تقوم بها العدسة تلك العين الاصطناعية وتقلل الجهد المطلوب للتحكم بها.

يذكر أن شركة واربي باركر لصناعة النظارات، كانت قد كشفت عن تطبيق لإجراء فحص النظر من البيت دون تكلف عناء التنقل إلى طبيب العيون.

ويمكن استخدام تطبيق Prescription check بواسطة هاتف ذكي أو جهاز كمبيوتر، شريطة توفير مسافة 3.6 متر بعيدا عن الجهاز لإجراء الفحص. ويتيح التطبيق بطريقة مباشرة قياس النظر ومقارنته بآخر فحص.