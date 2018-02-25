مساعد "جوجل" الصوتي يتحدث أكثر من 30 لغة

أعلنت "جوجل" ان مساعدها الصوتي الذكي سيتكلم أكثر من 30 لغة مختلفة بنهاية السنة الجارية، ضمنها الهندية والنرويجية.

وقالت "جوجل" على مدونتها الرسمية "من الآن وحتى نهاية السنة، ستتاح أكثر من 30 لغة".

يذكر أن مساعد جوجل الصوتي يحتوي الآن على ثماني لغات في وقت لا يتوافر (Alexa) امازون سوى باللغة الإنجليزية فقط.

وأضافت "جوجل" أن اللغات ستضاف تدريجياً خلال الأشهر المتبقية من السنة الجارية، بدءا بالدنماركية فالهولندية والهندية والاندونيسية والنرويجية والسويدية ثم التايلاندية، لتتولى باقي اللغات تباعاً.

يذكر أن هذه الخطوة النوعية تظهر إرادة جوجل في إعطاء دفعة لمساعدها الصوتي، وتطور ذكائها الاصطناعي، لمجابهة منافستها "أمازون".