"فيسبوك" يتيح إضافة أشخاص لمحادثة فيديو جارية

من الان فصاعدا لم يعد مستخدمو "فيسبوك ماسنجر" بحاجة إلى قطع مكالمة فيديو ثم إعادة الاتصال لأجل إضافة أشخاص جدد لمحادثة جارية، وذلك بفضل زر أضافته "فيسبوك" على تطبيقها للتراسل يسمح بالإضافة اثناء سريان المكالمة.

يذكر، أنه حتى الان لم يكن في الإمكان إضافة أشخاص جدد لمحادثة فيديو انطلقت بين شخصين أو ثلاثة او أكثر إلا بعد قطعها ثم إطلاق محادثة جديدة بأشخاص إضافيين، لكن من الان فصاعدا أصبح ذلك ممكنا بفضل زر يوجد أسفل يمين الشاشة، عند الضغط عليه يفتح لك قائمة بالأصدقاء ومربع بحث وبالتالي يتم اختيار المرغوب اضافتهم لمحادثة الفيديو الجارية.

يذكر أن هذه الخدمة ستتاح في الأيام القريبة المقبلة على نظامي "اندرويد" و"آي او أس".