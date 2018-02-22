"جوجل" توصي بـ 21 هاتفاً للمهنيين من دون "سامسونج"

نشرت "جوجل" قائمة بـ 21 هاتفاً متحركاً تعمل بنظام "اندرويد" موصى بها للمهنيين، تتضمن علامات متنوعة، ويميزها خلوها من هواتف "سامسونج".

فعلى موقعها "فكر للعمل" نشرت "جوجل" قائمة بـ 21 هاتفا ذكياً تعمل بنظام "اندرويد" تستجيب لمتطلبات العمل وتتماشى وميزانيات المهنيين، مقارنة بالعديد من الهواتف الذكية الموجودة بالسوق.

وأشارت "جوجل" إلى أن الهواتف الموصى بها خضعت لمعايير عدة، منها الخواص التقنية وأمن التحديثات وتجارب المستخدمين.

وتتضمن القائمة آخر هواتف جوجل الذكية، بالإضافة إلى علامات حريصة على التمسك بنظام "اندرويد" الأصلي، مثل "بلاكبيري كي وان" و"نوكيا "8 و"سوني"، إلا ان اللافت للنظر فيها هو خلوها من بعض المصنعين، مثل "اش تي سي" وبالأخص "سامسونج" الأولى على العالم.