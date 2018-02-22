"بوديجارد" لحماية مستخدمي "يوتيوب" و"تويتر"

اخترع الشاب الفرنسي تشارلز كوهين ذو الـ 22 تطبيقاً يحمي مستخدمي الانترنت من تعليقات الكراهية، أطلق عليه اسم "بوديجارد".

ويقوم "بوديجارد"، الذي يعتبر أكثر ذكاء وفعالية من معدلات منصات التواصل الاجتماعي، بالكشف عن التعليقات العنيفة الحاملة للكراهية وتعديلها أو حذفها أوتوماتيكيا بدل المستخدمين.

كما أن هذه التطبيق الخاص بالهواتف المتحركة قادر على اكتشاف التعليقات ذات الاشكاليات على مواقع التواصل الاجتماعي وإدارتها أوتوماتيكياً.

"بوديجارد" يعمل حتى الآن مع "تويتر" و"يوتيوب"، حيث يقوم بحذف التعليقات المشينة على الفيديوهات التي تبثها هاتان المنصتان، كما يمكن استخدامه اثناء "البث الحي"، حيث يقوم بحذف الرسائل ذات المحتوى المشين في وقتها، إضافة إلى أنه يقوم باعتراض الشتائم على "تويتر".

البرنامج قام منذ اطلاقة وحتى الآن بحذف 13 ألف تعليق على يوتيوب وايقاف 166 مستخدماً على تويتر.