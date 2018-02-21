هواوي تطرح Honor 9Lite بـ 4 كاميرات

طرحت شركة " هواوي " في الاسواق هاتفها الجديد Honor 9 Lite، الذي يحتوي كاميرات ثنائية العدسة بدقة 13 ميغابيكسل + 2 ميغابيكسل في الأمام والخلف.

ويأتي الجهاز بتصميم جميل من زجاج 2.5D وشاشة كاملة بدون إطار قياس 5.65 بوصة تتسم بالوضوح الفائق للعرض الكامل.

ويضم هاتف Honor 9 Lite كاميرا ثنائية العدسة بدقة 13 + 2 ميغابيكسل على كل من الجانبين، مما يمكّنك من التقاط صور بنفس الوضوح والنقاء والجمال في أي وقت وأي مكان وبأي طريقة ترغب بها.

وبفضل وظيفة تجميل الصور المحدّثة والقابلة للتعديل بالإعدادات الشخصية المفضّلة، يساعدك الهاتف على التقاط أفضل الصور بكل الطرق.

صمم هاتف Honor 9 Lite بحيث يتمتع بالمظهر الجميل ويؤدي وظيفته العملية على أكمل وجه، فهو رفيع انسيابي وأنيق يحتفظ بأبعاد الهيكل لجهاز يحتوي شاشة قياس 5.2 بوصة، إلا أنه يقدم شاشة للعرض الكامل بدون إطار تمتد بين حافتي الهيكل بقياس 5.65 بوصة.

ويتمتع ظهر الهاتف بسطح عاكس كالمرآة و طبقة بصرية فريدة تلمع في الضوء.

يقدم هاتف Honor 9 Lite عدة مزايا المتفوقة بما فيها معالج Kirin 659 فائق السرعة بثمانية أنوية، ووحدة المعالجة الرسومية المحسّنة بالكامل إلى جانب قدرات نظام التشغيل Androir 8.0 و واجهة المستخدم EMUI 8.0 مما يضمن تجربة في غاية الانسيابية والسرعة. وسيتوفر الهاتف الجديد بسعة تخزين 3 غيغابايت و 32 غيغابايت.

ويتوفر جهاز Honor 9 Lite باللون الأسود الليلي والأزرق الياقوتي بسعر 849 درهم إماراتي و 799 ريال سعودي.