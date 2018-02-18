(HP) الأولى عالمياً في سوق الكومبيوتر المحمول

ذكرت (TrendForce) أن شركة (HP) استحوذت على المركز الأول في مبيعات الكومبيوتر المحمول عالمياً بنسبة 24.3%، تليها (Lenovo) بـ 20.2%، ثم (Dell) ثالثة بنسبة 15.2%، فـ "أبل" رابعة بـ 9.6% و(ASUS) خامسة بـ 9.5% و (acer) سادسة بـ 8.3%، أما نسبة 13% المتبقية فكانت من نصيب باقي المصنعين.

وقد ارتقت "أبل" في 2017 إلى المرتبة الرابعة في الترتيب العالمي لصناع الكومبيوتر المحمول، بحسب (TrendForce) المتخصصة في تحليل سوق الكومبيوتر، متقدمة على (ASUS) التي تراجعت للمركز الخامس.

وقد استحوذت "ابل"، حسب الدراسة على 9.6% من سوق الكومبيوتر المحمول العالمي مقابل 9.5% لـ (ASUS)؛ أي بزيادة 1.3 نقطة مقارنة بالعام 2016، مع توقع بارتفاع حصتها في سوق الكومبيوتر المحمول العالمي إلى 10.4% في العام الجاري.

وكان وراء هذه النتائج الإيجابية لـ "أبل" اطلاقها (MacBook Pro) في العام 2016، الذي رفع مبيعاتها العام 2017 بـ 18%، وهي نسبة النمو الأكبر في مبيعات الكومبيوتر المحمول المسجلة لدى جميع شركات هذا القطاع.

يذكر ان سوق الكومبيوتر المحمول تعرف رواجاً مقبولا، حيث تم في العام الماضي بيع 164.7 مليون وحدة بنسبة نمو 2.1% عن العام الماضي. كما انه من المتوقع أن تنمو بـ 0.7% في العام الجاري