ساعة للأطفال تحدّد موقعهم

ساعة «أوميت إكس نانوبلوك» الذكية للأطفال ترتقي بالرعاية الأبوية الرقمية نحو عصر جديد. حيث تتيح هذه الساعة، التي سيتم عرض مزاياها في منصة «تاتا للاتصالات» خلال «ملتقى عالم الهاتف النقال» في برشلونة، للآباء الاتصال الدائم بأطفالهم ومعرفة مواقعهم تمامًا في أية لحظة.

وذلك بفضل طبقة الأمان الإضافية التي تقدمها الشبكة العالمية الخاصة من «تاتا للاتصالات» عبر تقنية «موف-آي أو تي كونّيكت» التي تمكّن الآباء تتبع مواقع أطفالهم في الوقت الآني دون أن يتمكن مجرم من اعتراض تلك البيانات على الشبكة.

ومن الخدمات التي تقدمها هذه الساعة كذلك الدردشة الصوتية وتنبيه طوارئ وعداد للخطى، وكاميرا سيلفي أمامية، ومعرض للصور، في حين تعمل بطاريتها لمدة 3 أيام بالشحنة الواحدة. وستتوفر هذه الساعة بداية في أسواق الولايات المتحدة وأوروبا.