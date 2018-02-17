«نيفوس إن 1» هاتف ذكي بكاميرا متميزة

صمم هاتفا «نيفوس إن 1» و«نيفوس سي 7»، الذكيان التي كشفت عنهما شركة «تي بي-لينك» خلال المؤتمر العالمي للجوال لهذا العام في برشلونة، لتوفير أحدث التقنيات في التصوير الفوتوغرافي عبر الجوال. حيث يوفر كل منهما تجارب ممتعة وكاميرات سهلة الاستخدام، تعتبر الأفضل ضمن فئتها.

وقد زوّد جهاز «نيفوس إن 1» بكاميرا ذات خصائص متميزة تلبي احتياجات المستخدمين العصريين وأسلوب حياتهم، ليكون أول جهاز مزوَّد بكاميرا مزدوجة من طراز «سوني آي إم إكس 386» بدقة 12 ميجابكسل على الوجه الخلفي للجهاز. وتضم الكاميرا الأولى مستشعر «سوني آي إم إكس 386» المتقدم الذي يلتقط طيفاً واسعاً من الألوان.