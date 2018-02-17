تقنيات توفير الطاقة: خطوة أخرى نحو التصنيع المستدام

تشكّل الإمارات الوجهة الأولى للشركات العالمية العاملة في قطاع الطاقة المتجددة والحاضن الرئيسي في المنطقة للشركات والمنتجات الموفرة للطاقة، والتي تتصدر، في هذا المجال، دول الخليج العربي والشرق الأوسط، لا سيما من خلال المعارض والمؤتمرات التي تقام على أرضها.

ويقول محمد اليسير، المدير العام الإقليمي لشركة «ويرلبول» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» إن توفير الطاقة مسؤولية يتقاسمها الجميع، سواء الأفراد والعائلات والهيئات الحكومية، التي تقوم بإطلاق حملات التوعية المختلفة للحث على توفير الطاقة.

كما أن الشركات المنتجة لها دور مهم في تلك الجهود ومن واجبها مواصلة السعي لابتكار الحلول التكنولوجية عالية الكفاءة وتسخير الخبرات اللازمة لصناعة منتجات مدمجة وصديقة للبيئة ومدعومة بإمكانات واعدة.

وتأكيداً على أهمية نشر الوعي في أوساط المستهلكين حول مسألة توفير المياه والطاقة الكهربائية والوقت، يضيف اليسير:

«في ظل الأعداد المتزايدة للأجهزة المنزلية المتصلة التي يتم طرحها في السوق سنوياً، فإن زيادة الوعي والتوجه لدى المستهلكين في الشرق الأوسط حول اقتناء الأجهزة المنزلية الموفرة للطاقة من جهة ومن جهة أخرى الأجهزة الذكية القادرة على توفير الوقت والمجهود، يعتبر تحدياً رئيسياً.

مشيراً إلى أن التكنولوجيا المبتكرة باتت تلعب اليوم أهمية كبيرة في الحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من استهلاك الطاقة وتوفير الكلفة على الحكومات، الصناع والمستهلكين على حد سواء».

توجهات السوق

ومع تغير عادات وتوجهات المستهلكين، والتحول الملحوظ في أنماط الحياة يضيف اليسير أن ثقافة التسوق تغيرت بفعل هذا التحول وأصبح من أولويات المستهلك استخدام منتجات تقلل المجهود، الطاقة، الوقت واقتناء منتجات كانت تعتبر كمالية في السابق.

ومن هذه المنتجات غسالات الأطباق، التي نمت المبيعات بشكل ملحوظ في السنوات الماضية من 530 مليون دولار سنة 2013 لتصل إلى 650 مليون دولار في سنة 2017 بحسب شركة الإحصاءات «ستاسيستا»، وذلك لأهميتها في تقليص الأعباء والموارد الطبيعية مثل مصروف المياه حيث يمكن لموديلات معينة من غسالات الأطباق أن توفر ما يقارب 5000 غالون من المياه سنويا.

ويؤكد اليسير أن «ويرلبول» الأميركية تنفق سنوياً ما لا يقل عن 10% من إيراداتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا MEA على البحوث والتطوير بهدف توظيف التكنولوجيا للحفاظ على الطاقة، ويضيف: «باعتبارنا من المصنعين البارزين للأجهزة المنزلية، فمن واجبنا المشاركة في توعية العائلات وطرح المنتجات المجهزة بالتكنولوجيا المتطورة والمبتكرة التي تتماشى مع هذا التوجه.

حيث تقدّم ويرلبول أعلى المعايير المتوافقة مع توفير الطاقة والحفاظ على البيئة، حيث تتمتع غالبية منتجاتنا بالتصنيف +++A في هذا المجال».

وتعليقاً على منتجات «ويرلبول» من الأجهزة المنزلية الموفرة للطاقة وتحديداً غسالات الأطباق قال اليسير:

تتمتع غسالة الأطباق «سوبريم كلين» SupremeClean من «ويرلبول» التي تحمل التصنيف +++A بتقنية «الحاسة السادسة -6th SENSE» الذكية التي توفر استهلاك الوقت والمياه بنسبة تصل إلى 50% على موديلات معينة وتستخدم 6 ليترات من المياه فقط في الدورة مقارنة بـ 11 ليتراً مقارنة بالغسالات الأخرى.