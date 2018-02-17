«هواوي» في المرتبة 25 ضمن مؤشر «غلوبال 500»

أصدرت شركة «براند فاينانس»، شركة الاستشارات العالمية الموثوقة، قائمتها الخاصة بأهم العلامات التجارية في العالم من حيث القيمة خلال العام 2018، بحسب مؤشر Global 500.

واحتلت شركة هواوي المرتبة 25 ضمن الترتيب بقيمة بلغت 38.046 مليار دولار، محققةً نمواً في قيمة علامتها التجارية بنسبة تجاوزت 50%. وتعمل «براند فاينانس»، انطلاقاً من شهرتها العالمية في تقييم العلامات التجارية والاستشارات الاستراتيجية للشركات، على إجراء تقييم لآلاف العلامات التجارية العالمية الشهيرة بشكل سنوي.

وتتميز «براند فاينانس» بمكانة عالمية مرموقة كواحدة من أهم الجهات المختصة في تقييم العلامات التجارية وأكثرها مصداقية. وتشمل مجموعة معايير الاختيار الصارمة التي تتبعها الشركة كلا من «مؤشر قوة العلامات التجارية» (BSI) ونواحي الولاء للعلامات التجارية والاستثمارات التسويقية وغيرها الكثير.

وإلى جانب التقدم السنوي الذي تحرزه هواوي ضمن تصنيف مؤشر Global 500»، فقد نجحت الشركة في تسجيل حضورها ضمن قائمة «براندز» لأفضل 100 علامة تجارية عالمية ومؤشر «إنتربراند» لأفضل 100 علامة تجارية.

وتعكس هذه الأرقام والإنجازات القوة الكبيرة والجهود الحثيثة التي تبذلها هواوي تجاه الاستمرار بتحقيق النمو بخطوات مضطردة. كما شهد العام 2017 تحقيق الشركة للعديد من الإنجازات الرائدة.

حيث اكتسب هاتف «هواوي مايت 10» شهرة وإقبالاً كبيرين على مستوى العالم. كما عملت هواوي على التعاون مع «لايكا» و«بورشه ديزاين» و«جوجل» وغيرها من العلامات التجارية العالمية الرائدة بهدف تعزيز تجربة العملاء التي توفرها.