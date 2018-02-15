مايكروسوفت: نصف مراهقي العالم معرضون للتحرش عبر الانترنت

قالت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية إن دراسة لـ "مايكروسوفت" حول استعمال المراهقين للإنترنت، كشفت أن واحداً من مراهقين اثنين في العالم يتعرض للتحرش الجنسي عبر هذه الشبكة.

وأضافت الصحيفة أن 65% من متصفحي الانترنت المراهقين عبر العالم، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 و17 سنة، هم عرضة بانتظام للتحرش الجنسي.

وكانت مايكروسوفت قد كشفت عن نتائج مؤشر مايكروسوفت للتحضر الرقمي في فعالية "يوم الانترنت الأكثر أمانا"، التي جاءت مثيرة للقلق جراء التفاعلات السلبية في شبكة الانترنت، أظهرت أن 65% من المراهقين في المرحلة العمرية المحددة في الدراسة، التي شملت 23 بلداً، صرحوا بأنهم تعرضوا لمضايقات عبر الانترنت.

يذكر أن الدراسة، التي حلت فيها فرنسا خامسة بـ 58%، اعتمد فيها 20 معيارا، منها: الاتصال غير المرغوب فيه، الإثارة، التسلط عبر الإنترنت والخداع.