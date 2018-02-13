إنستغرام يكشف من يقوم بعمل "سكرين شوت" لمنشوراتك

كشفت تقارير صحفية عديدة عن أن تطبيق التواصل الاجتماعي المخصص للصور "إنستغرام" يجهز تحديثا جديدا يشهد تغييرات جذرية في طريقة عمل الموقع.

وأوضحت مجلة "أتلانتيك" الأميركية أن التحديث الجديد سيخبر جميع مستخدميه بمن يقوم بعمل "سكرين شوت" لأي منشورات أو صور أو قصص.

وكان كثير من المستخدمين يلتقطون صور القصص والمنشورات بصورة سرية عن طريق "سكرين شوت" وإعادة نشرها على حساباتهم.

ولكن "إنستغرام" سيمكن جميع مستخدميه من معرفة من التقط "سكرين شوت" لمنشوراته عن طريق رمز "شمس" مرفق به اسم "الشخص" ملتقط "السكرين شوت" في قسم جديد أطلقت عليه "قائمة من شاهد القصص"، الذي يكشف قائمة المتابعين ويفصل داخلها من التقط منهم "سكرين شوت".

وفي الوقت ذاته، سيصل تحذير لأي مستخدم يلتقط "سكرين شوت" أو يسجل عن طريق "سكرين ريكوردنج" بأنه سيتم إخطار صاحب "القصص" أو "المنشورات" بأنك التقطت "سكرين شوت" لمنشوراته.

وأوضحت المجلة الأميركية أن ذلك التحديث على إنستغرام سيساهم على حماية خصوصية المستخدمين، وحماية حقوق الملكية الفكرية أيضا للقصص والصور.

ولا يزال التحديث الجديد قيد التطوير، على أن يتم دعمه لجميع المستخدمين في وقت لاحق.