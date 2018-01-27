"تويتر" يجهز مفاجأة كبرى لمستخدميه

كشفت تقارير صحفية أميركية عن أن شبكة التدوين المصغر "تويتر" تجهز لمفاجأة ستغير بصورة جذرية طريقة التعامل مع موقعها.

وقالت وكالة "بلومبرغ" الأميركية إن "تويتر" تجهز لإطلاق تحديث يتضمن خاصية جديدة تمكن مستخدميها من تحميل ونشر مواد ومقاطع الفيديو بصورة أسهل.

ووصفت الشبكة الأميركية تلك الخدمة الجديدة بأنها تشبه بصورة كبيرة تلك الخدمة المقدمة من موقع "سناب شات" الشهير، وتلك التي يقدمها موقع "انستغرام" أيضا.

وتركز تلك الخاصية بشكل أساسي على تسهيل مهمة مشاركة الفيديوهات على مستخدمي "تويتر"، وتقليل الوقت المستهلك في مشاركة أو تحميل أي مقطع فيديو.