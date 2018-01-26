هل تعرف كيف بدأت فكرة "واتساب"؟

كشف المؤسس الشريك والمدير التنفيذي لشركة “واتساب”، المملوكة لـ "فيسبوك"، “جان كوم”، عن فكرة تطوير هذا التطبيق، بمشاركة “بريان أكتون” عام 2009.

وأوضح أن الفكرة واتته بعد فقدان العديد من الاتصالات على جواله الجديد في ذلك الوقت، مضيفا أنه اشترى “آيفون” عام 2009، وذهب في أحد الأيام إلى صالة للياقة البدنية، وبعد الانتهاء من نشاطه الرياضي، فحص جواله ليكتشف فقدان الكثير من الاتصالات، مما أغضبه بشدة وقتها.

واعتمدت فكرة “كوم” و”أكتون” على تطوير تطبيق يمكن تواصل الأصدقاء عن طريقه سواء كانوا متاحين للتواصل أم لا.

وأكد “كوم” شعوره بالحماس الشديد بعد إطلاق التطبيق، كما أعرب عن خيبة أمله بعد عدم استخدامه في البداية من جانب أحد حتى تغير الأمر عام 2014 عندما تم تطويره بشكل أكبر ليستخدمه أكثر من 400 مليون شخص عالميا.

جذب التطبيق اهتمام “فيسبوك”، حيث قررت لاحقا دفع أكثر من 19 مليار دولار للاستحواذ على “واتساب”، وبلغ عدد مستخدميه مؤخرا أكثر من 1.3 مليار.