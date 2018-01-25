"فيسبوك" يبتكر وحدة قياس زمن جديدة

ابتكر أحد المبرمجين في شركة فيسبوك وحدة قياس زمن جديدة، تخدم في المقام الأول "مونتير" الفيديو.

وقال كريستوفر هورفات إن "فليك" وحدة زمنية تساوي 1\705600000 ثانية، أي أنها أكبر من "نانو ثانية" وأصغر من "ميكرو ثانية".

وأكد كريستوفر على أهمية هذا الابتكار الجديد بالنسبة لـ "مونتير" الفيديو الذي يعمل على وصل كوادر (لقطات فيديوية صغيرة جدا) يعادل زمنها 41666666669 نانو ثانية، وهو قيمة متعبة، يشتكي منها الفنانون وصناع البرامج الرقمية.

وقال مبتدع "فليك"، إن هذه الوحدة الزمنية تصلح لتأطير لقطات الفيديو مهما كانت مختلفة لتقرأ على شكل أعداد صحيحة، فإذا كان معدل التأطير للفيديو 24 كادرا في الثانية، فإن كل إطار يمتد لـ 29400000 فليك.