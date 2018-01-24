قريبا.. تحميل الفيديوهات على إنستغرام بصيغ وأحجام متعددة

تعمل إنستغرام خلال الأسابيع القادمة على طرح إمكانية تحميل الصور ومقاطع الفيديو من أي حجم إلى قصتك؛ مما سيجنبك فقدان جزء من الصورة أو قص أحد أصدقائك من فيديو جماعي.

عندما تقوم بتحميل صورة أو مقطع فيديو، اضغط بإصبعيك للداخل لمشاركته بأبعاده الأصلية، سواء كان بتنسيق مربع أو أفقي أو عمودي. وسيتم ملء أي مساحة إضافية بلون متدرج مخصص يتوافق مع الصورة أو الفيديو.

كما أعلنت إنستغرام اليوم عن إضافة خاصية جديدة لتطبيقها، تمثلت في ملصقات GIF المرحة و المعبرة، إذ بات من الممكن إرفاق المنشورات مع إضافة الملصقات الجديدة على الصورة أو الفيديو.

وحالياً عند الضغط لإضافة ملصق إلى صورة أو مقطع فيديو في قصتك، سيظهر لك خيار GIF الجديد. اضغط عليه لفتح صفحة تضم مئات الآلاف من الملصقات المتحركة المدعومة من GIPHY.

يمكنك تصفح الملصقات الرائجة حاليًا أو البحث للعثور على ملصق يعبر عن أي شيء تريده.

تساعدك الملصقات المتحركة بدءًا من الأحرف الواثبة والقلوب المتمايلة وحتى القطط الراقصة والبيتزا الطائرة في الفضاء، على جعل أي صورة أو مقطع فيديو يبدو بشكل مرح وممتع ومبتكر على نحو يجعله ملائمًا لمشاركته ضمن قصتك.

تتاح ملصقات GIF اليوم ضمن الإصدار 29 من Instagram لنظامي التشغيل iOS و Android وستتاح التحسينات على الصور ومقاطع الفيديو التي يتم تحميلها إلى القصص خلال الأسابيع القادمة.