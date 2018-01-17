كيف تحمي نفسك من فيروس واتسآب الخطير؟

أصيب مستخدمو أندرويد بما وصفه الباحثون بأقوى وأخطر برمجية خبيثة طالت تطبيقهم المفضل واتسآب الشهير، حيث تستطيع برمجية "Skygofree" التي اكتشفوها باحثو كاسبرسكي لاب، سرقة رسائل واتسآب وإعطاء أوامر للكاميرا الأمامية بالتقاط صور ومقاطع فيديو دون إذن المستخدم.

ووفقا لموقع 24 الإخباري، يستطيع مستخدمو أندرويد الحماية من تلك الثغرة عن طريق الحوسبة السحابية الخاصة بمؤسسة كاسبرسكي لاب التي توفر حماية من هذه الثغرة، لكن هذه الحوسبة متوفرة فقط للمستخدمين المقيمين داخل إيطاليا.

أما بالنسبة للمستخدمين المتواجدين في أي بلد آخر فهم معرضون لهذه البرمجية الخطيرة، في حال عدم أخذ الاحتياطات الأمنية المعروفة، والتي أبرزها عدم تحميل أي ملفات غير موثوقة أو فتح رسائل بريد مزعجة أو مجهولة.

وأكد رئيس القسم الأمني لدى شركة مايكروسوفت آليكس ستاموس عبر تغريدة على تويتر بأن الثغرة لن تؤثر على المستخدمين الذين لم يتلقوا أي إخطار بأنهم أصبحوا أعضاء جدد داخل مجموعة دردشة جديدة.

كما تنصح كاسبرسكي المستخدمين بالتواصل مع شركات الاتصال مقدمة خدمات الإنترنت، للتحقق من أي عدم وجود أي شيء مثير للشك يسمح للبرمجية الخبيثة الوصول إلى هواتفهم والتحكم فيها عن بعد.