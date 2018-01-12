تحذيرات من رسائل إلكترونية إجرامية

حذر المكتب الفيدرالي الألماني لأمن المعلومات ( بي أس أي) اليوم الجمعة، من موجة من الرسائل الإلكترونية غير المرغوب فيها في ألمانيا والتى وصفتها بأنها إجرامية وتستغل موجة الانزعاج الحالي من أجهزة الحاسب الآلي بسبب الكشف عن الثغرتين الأمنيتين "سبكتر " و"ميلتداون" في رقائق المُعالجات الإلكترونية.

وتزعم تلك الرسائل الإلكترونية الإجرامية أنها صادرة عن مكتب ( بي أس أي) وتحث مستقبلي تلك الرسائل على تنفيذ تحديثات أمنية من خلال النقر على الرابط الموجود في الرسائل.

ويقود هذا الرابط إلى موقع إلكتروني تم إنشاؤه على نفس شكل وهيئة موقع ( بي أس أي) ، ويؤدي تنزيل البرنامج من هذا الموقع إلى تثبيت برامج ضارة على الكمبيوتر المعني.

وقد أوضح ( بي أس أي) أن التحديثات الأمنية المشروعة لتصحيح الثغرتين الأمنيتين "سبكتر " و"ميلتداون" ستتاح من خلال الشركات المصنعة ذات الصلة.

ونشر ( بي أس أي) المعلومات في هذا الصدد على موقعه باللغة الألمانية لجمهور المستخدمين.