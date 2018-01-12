هواتف آبل المشتعلة تثير ضجة

أثارت أخبار اشتعال هاتفي آيفون خلال يومين فقط في متجرين مختلفين لآبل في أوروبا ضجة كبيرة بين عشاق تلك الهواتف.

ولم يمض يومان على انتشار أخبار احتراق هاتف "آيفون-6 بلس" بإحدى صالات آيفون في زيوريخ بسويسرا حيث تسببت الحادثة بذعر للفني الذي حاول استبدال بطارية الهاتف، حتى ضجت بعض وسائل الإعلام الأوروبية بأخبار احتراق هاتف آيفون آخر في إحدى متاجر آبل في فالنسيا الإسبانية.

ووفقا لصحيفة Las Provincias فإن "الحادث الأخير وقع عندما حاول الفنيون في متجر آبل إصلاح أحد هواتف آيفون، حيث تفاجأوا باشتعال بطاريته، ليستدعوا على إثر ذلك رجال الإطفاء على الفور، ورغم أن الأخيرين قاموا بتغطية الهاتف على الحال بكمية من الرمل، إلا أن الدخان المنبعث منه ملأ الطابق الذي حوى المتجر".

تجدر الإشارة إلى أن آبل كانت أواخر العام الفائت قد قدمت عروضات خاصة لمستخدمي هواتفها في الولايات المتحدة، وذلك كاعتذار منها عن المشاكل التي تسببت سابقا ببطء عمل أجهزتها، حيث عرضت عليهم استبدال بطاريات الهواتف في المتاجر والمراكز التابعة لها بأسعار مخفضة، لتصبح قيمة استبدال البطارية 29 دولارا فقط بدلا من 79 دولارا.