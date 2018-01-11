" تنظيم الاتصالات " تطلق تحدي "هاكاثون الإمارات"

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات اليوم عن إطلاق "هاكاثون الإمارات"، التحدي الأكبر من نوعه على مستوى الدولة في مجال تحليل البيانات، والذي يقام هذا التحدث في جميع إمارات الدولة خلال فبراير المقبل بالتزامن مع شهر الابتكار.

يقام الهاكاثون على أربع مراحل تتضمن ستة هاكاثونات تشمل إمارات الدولة السبع وعلى نحو متوافق مع توزيع أنشطة الإمارات خلال شهر الابتكار. ويبلغ العدد الإجمالي المتوقع للمشاركين حوالي 1200 مشارك من كافة الإمارات، بحيث يشارك نحو 200 شخص في كل هاكاثون.

وتقوم فكرة الهاكاثون على تكوين فرق عمل مصغرة مكونة من 3-5 أشخاص يمثلون مختلف فئات وشرائح المجتمع كافة من موظفين، وطلاب جامعات، وطلبة مدارس ثانوية، وموظفين، ورواد أعمال ومتخصصين في تكنولوجيا المعلومات وغيرهم، للعمل على تطوير حلول وأفكار في المجالات التي يحددها الهاكاثون، باستخدام البيانات الضخمة التي ستوفرها العديد من الجهات الحكومية في الدولة. ويطرح هاكاثون الإمارات عدة تحديات تشمل المواصلات والازدحام المروري، والصحة، والتعليم، والتنمية المستدامة، والتوازن بين الجنسين والتي تعد من أولويات العمل الحكومي في دولة الإمارات من أجل تحقيق سعادة المتعاملين.

مؤكدا على أهمية هذا التحدي، قال سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: "يندرج "هاكاثون الإمارات" ضمن استراتيجية حكومة دولة الإمارات الرامية إلى مواكبة المتغيرات والمعطيات التي أفرزتها الثورة الصناعية الرابعة والتي واكبها قرار القيادة الرشيدة بتأسيس وزارة خاصة بالذكاء الاصطناعي لنكون بذلك الدولة الأولى على مستوى المنطقة في هذا المجال. ويضاف هذا الهاكاثون إلى سلسلة المبادرات التي أطلقتها الهيئة والرامية إلى تكريس روح الابتكار لدى مختلف فئات المجتمع وتحديدا قطاع الشباب لتطوير مهاراتهم وتأهيليهم ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل التي من المتوقع أن تشهد تغيرات جذرية على مستوى المعايير المطلوبة في الكفاءات والموارد البشرية".

وأضاف سعادته: "ننظر إلى موضوع الهاكاثون باعتباره فرصة لتعزيز علاقة الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال مشاركة شركات خاصة في الدولة. ونهدف من خلال هذه التجربة إلى توظيف البيانات لتطوير حلول وأفكار مبتكرة تساعد في إسعاد المجتمع. لذلك كان شعار الهاكاثون "بيانات من أجل السعادة". كما نهدف إلى إشراك عدد كبير من الطلبة مع مشاركين من فئات المجتمع المختلفة لتطوير حلول عصرية مبنية على تحليل البيانات المتاحة".

ويعتبر هذا الحدث الأول والأضخم من نوعه في مجال تحليل البيانات، وهو عبارة عن ستة "هاكاثونات" يقام كل منها في واحدة من إمارات الدولة انطلاقا من جامعة خليفة في أبوظبي بتاريخ 4 فبراير ويستمر لمدة ثلاثة أيام. ويقام الأسبوع الثاني في الفجيرة ورأس الخيمة خلال الفترة من 11-13 فبراير، وذلك في جامعة عجمان فرع الفجيرة، والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، في حين يقام الأسبوع الثالث خلال الفترة بين 18-20 فبراير في الشارقة وعجمان وأم القيوين، وتستضيفه الجامعة الأمريكية في الشارقة، وجامعة عجمان فرع عجمان. وستكون دبي المحطة الأخيرة في جولة هاكاثون الإمارات حيث ستقام المنافسات في جامعة زايد خلال الفترة بين 25-27 فبراير. ويمكن لأي شخص مقيم في دولة الإمارات المشاركة في الهاكاثون، ولا يشترط تخصصات أو مهن معينة. المطلوب فقط التسجيل عبر الصفحة الإلكترونية. ومن الأفضل أن يتم التسجيل على شكل فرق وليس أفراداً.

وبعد التسجيل في الهاكاثون من خلال الصفحة الإلكترونية على موقع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، سيتم التواصل مع المتقدمين للتنسيق معهم بشأن مكان الهاكاثون واختيار وتوزيع الفرق المشاركة، وموعد الحضور. وتتم عملية التحكيم عن طريق لجنة تحكيم تتألف من خبراء مختصين في هذا المجال، ومن مهام اللجنة تقييم ومناقشة الأفكار المقدمة من الفرق المشاركة، وإصدار قرار نهائي بشأنها وإعلان النتائج. من جهة أخرى، هناك معايير محددة سيتم تعريف المشاركين المسجلين بها قبل أسبوع من بدء الهاكاثون، وتشمل هذه المعايير كفاءة استخدام البيانات، وإمكانية تبني ورعاية المنتج، واستراتيجية تسويق المنتج، وخطة التسويق المستدام للمنتج أو الفكرة التي تم التوصل إليها من قبل الفريق المشارك.

وسيحصل جميع المشاركين في الهاكاثون على تدريب لمدة يوم، بالإضافة إلى شهادة مشاركة مقدمة من الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات. في حين سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين في حفل يقام لهذه المناسبة بتاريخ 3 مارس في أبوظبي. وسيتم تكريم الفائزين في كل إمارة وهم 6 فرق من خلال نشر الحلول والتطبيقات التي فازوا بها على البوابة الرسمية لدولة الإمارات، كما ينشر فيديو يوضح الأعمال الفائزة، في حين يحصل الفائزون على مستوى الدولة على جوائز عينية قيمة.