باناسونيك تطرح «LUMIX G9» كاميرا أحادية العدسة بدون مرايا

طرحت ’باناسونيك‘ كاميرتها الرقمية الجديدة LUMIX G9 أحادية العدسة بدون مرايا، والتي تتألق بقابلية تنقل مدهشة مع استجابة فائقة السرعة. واعتماداً على الأداء رفيع المستوى الذي حققته ’باناسونيك‘ في كاميرا GH5.

ووفقاً للشركة، تحقق كاميرا LUMIX G9 أعلى مستويات جودة التصوير على الإطلاق عبر زيادة الدقة، والتدرج، وإعادة توليد الألوان، بفضل المستشعر الرقمي الفوري Digital Live MOS Sensor بدقة 20.3 ميجابكسل دون مرشح التمرير المنخفض.

وتمت إضافة نمط الدقة العالية لتوفير صور مكافئة بدقة 80 ميجابكسل بتنسيق JPEG/RAW في الكاميرا.

كما خضعت تقنية مثبت الصورة في LUMIX G9 لعملية تحسين كبيرة بما يتيح إمكانية استخدام سرعات مغلاق أبطأ بـ 6.5 طاراً. ويتم تحقيق ذلك عبر حسابات أكثر دقة للاهتزازات في مختلف ظروف التقاط الصور، والاستفادة من معلومات السرعة الزاويّة وناقلات الحركة المكتسبة.