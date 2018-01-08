5 نصائح لإطالة عمر بطارية الهاتف

يتعرض كل منا لمواقف محرجة جراء انتهاء الشحن في هاتفه خصوصا عندما لا يكون لديه بديل أو متسع من الوقت لاعادة شحن الهاتف .
هذه خمسة نصائح بسيطة حددها موقع اندي 100 التابع لـ " الإندبندنت" لإطالة عمر البطارية :
- لا تقم بشحن هاتفك طوال الليل ، فعلى الرغم من غرابة تلك الخطوة إلا أن من شأن وضع الهاتف على الشاحن طوال الليل الإضرار بالبطارية، وتقليص عمرها على المدى الطويل، لأن تلك الوضعية تجعل البطارية في شبه حالة "التأهب" الدائم!
- أطفئ أو أغلق التطبيقات التي لا تحتاج إليها خلال النهار، لاسيما الفيسبوك!
- قلل من ضوء الشاشة. فتلك الخطوة تقلص عملية استهلاك البطارية.
- بدل أن تضع هاتفك في وضعية "الهزاز"، يفضل أن تترك رنة الهاتف عادية، لأنها تستهلك البطارية بشكل أخف.
- أقفل البلوتوث، وتطبيقات الموقع أو الجي بي أس.