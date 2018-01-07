شركات الاتصالات في الإمارات تتيح المكالمات عبر الإنترنت لأول مرة

أرسلت «اتصالات» و«دو» إلى عملائهما رسائل، نصت على أنه للمرة الأولى في دولة الإمارات سيتم السماح لهم بإجراء المكالمات الصوتية وإرسال الفيديوهات بشكل رسمي ومرخّص عبر تطبيقين، هما: «BOTIM» و«C›ME»، ليتسنى لهم الاستمتاع بإرسال الرسائل والفيديوهات إلى الأهل والأصدقاء في أي مكان في العالم، بدقة عالية وتحدّث من دون تشويش.

وأوضح موظفو خدمة العملاء في «اتصالات» و«دو» أن على العملاء الراغبين في تنزيل البرنامجين الاتصال بالمؤسستين وإخطارهما بذلك حتى يتم الترخيص لهم رسمياً، مشيراً إلى أن كل مشترك يرغب في استخدام البرنامج سيدفع رسوماً قدرها 100 درهم شهرياً في حالة استخدامه عبر شبكة الـ«واي فاي» في المنزل، في حين سيتم فرض رسوم 50 درهماً شهرياً لتنزيلهما واستخدامهما عبر الهاتف المحمول.

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