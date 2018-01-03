"آبل" تستحوذ على "بدي بيلد" للبرمجيات

أعلنت شركة الإلكترونيات الأميركية العملاقة "آبل" استحواذها على شركة "بدي بيلد" الموجود مقرها في مدينة فانكوفر الكندية والمتخصصة في إنتاج أدوات تطوير البرمجيات.

من ناحيتها ذكرت شركة "بدي بيلد" أن فريق عملها سينضم إلى مجموعة الهندسة "إكس كود" في "آبل" لتطوير أدوات مدهشة لإعداد البرامج والتطبيقات المتوافقة مع نظام التشغيل "آي.أو.إس" الذي تطوره "آبل" والمستخدم في أجهزتها الذكية واللوحية.

وأضافت الشركة في بيان "نحن فخورون دائما بكوننا كنديين، لذلك يسعدنا القول إننا سنظل هنا في فانكوفر معقل المواهب في الهندسة والتطوير. واعتبارا من اليوم لن نستقبل عملاء جدد. وسيتوقف تطوير تطبيقات لنظام التشغيل أندرويد اعتبارا من أول مارس 2018".

وأشارت الشركة إلى استمرار تقديم خدماتها لعملائها الحاليين في مجال تطوير واختبار ونقل تطبيقات "آي.أو.إس" لاختبارها عبر موقع "بدي بيلد دوت كوم".

