بعد توقف مفاجئ .. "واتسآب" يعود للعمل

بعد توقف مفاجئ مساء اليوم عاد تطبيق التراسل الفوري عبر الهاتف «واتسآب» للعمل، وواجه مستخدمو التطبيق مشكلة في استخدامه، وتوقّف إرسال واستقبال الرسائل من خلاله.
بعد توقف مفاجئ مساء اليوم عاد تطبيق التراسل الفوري عبر الهاتف «واتسآب» للعمل، وواجه مستخدمو التطبيق مشكلة في استخدامه، وتوقّف إرسال واستقبال الرسائل من خلاله.
انضمّت كل من سامسونغ و”إل جي” LG إلى موتورولا وHTC بنفي وجود أية مُمارسات من قبلها لتبطئة أداء الأجهزة القديمة بسبب استهلاك البطارية والمشاكل الموجودة فيها.
وسط خضم الدعاوى القضائية على شركة أبل وغضب من المستهلكين بعد أن أبطأت الشركة عمدا هواتفها الأقدم ذات البطاريات ضعيفة الأداء، خفضت أبل أسعار البطاريات البديلة وستدخل تعديلات على برنامج التشغيل تمكن العملاء من معرفة ما إذا كانت بطارياتهم جيدة أم لا.
تواجه شركة أبل دعوى قضائية في فرنسا، بعد أن اعترفت بأنها تبطئ هواتف آيفون القديمة عن عمد، مما قد يعرضها لعواقب قانونية وخيمة، بسبب القوانين الفرنسية المتعلقة بمثل هذه الخطوة.
كشفت تقارير إخبارية عديدة عن ظهور مشكلة "خطيرة" لدى مستخدمي هواتف "سامسونغ" الأحدث "غالاكسي نوت 8".
أقام مواطنون أميركيون دعاوى قضائية ضد أبل، تتهم الشركة الأميركية العملاقة بإبطاء هواتف آيفون القديمة عن عمد.
تمكن باحثون صينيون في جامعة تشجيانغ بشرقي الصين، من التوصل إلى ابتكار طالما انتظره مستخدمو الهواتف المحمولة في العالم.
أقام مواطنون أميركيون دعاوى قضائية ضد "أبل"، تتهم الشركة الأميركية العملاقة بإبطاء هواتف "آيفون" القديمة عن عمد.
على الرغم من التحذيرات المستمرة التي أطلقها الباحثون الأمنيون، لا يزال الكثير من الناس يستخدمون كلمات مرور ضعيفة وسهلة