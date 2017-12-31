بعد توقف مفاجئ .. "واتسآب" يعود للعمل

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بعد توقف مفاجئ مساء اليوم عاد تطبيق التراسل الفوري عبر الهاتف «واتسآب» للعمل، وواجه مستخدمو التطبيق مشكلة في استخدامه، وتوقّف إرسال واستقبال الرسائل من خلاله.

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