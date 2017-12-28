مشكلة خطيرة تهدد هواتف "غالاكسي نوت 8"

كشفت تقارير إخبارية عديدة عن ظهور مشكلة "خطيرة" لدى مستخدمي هواتف "سامسونغ" الأحدث "غالاكسي نوت 8".

فقد اكتشف عدد من مستخدمي "غالاكسي نوت 8" ظهور مشاكل غريبة في بطاريات هواتفهم، تظهر من تلقاء نفسها من دون أي إنذار مسبق.

وأوضحت التقارير أن بطاريات الهواتف تصل إلى صفر% دون أي سابق إنذار، أو إخطار للمستخدمين.

وأعادت تلك المشكلة "ذكريات أليمة" إلى مستخدمي "سامسونغ"، حيث اضطرت الشركة الكورية الجنوبية لسحب النسخة السابقة من الهاتف "غالاكسي نوت 7"، بسبب ارتفاع غريب لدرجات حرارة الهاتف، أدت إلى انفجار البطارية في أكثر من حالة وخسائر مادية عديدة.

ولكن تلك المشكلة، أرجعتها بعض المواقع إلى مشكلة تقنية في الجهاز، ولا تحتاج إلى الكثير من القلق، ويمكن حلها في حال طرح "سامسونغ" تحديث جديد لنظام تشغيل الهواتف.