شاهد.. دعاوى ضد أبل لإبطائها هواتف آيفون

أقام مواطنون أميركيون دعاوى قضائية ضد أبل، تتهم الشركة الأميركية العملاقة بإبطاء هواتف آيفون القديمة عن عمد.

وتواجه شركة أبل ،عملاق التكنولوجيا الأميركي، دعوى قضائية، وذلك بعد اعترافها بأنها تعمدت إبطاء تشغيل موديلات أجهزة آيفون القديمة.

قالت الشركة "الأربعاء" الماضي إنها تتخذ بعض الإجراءات لتقليل استهلاك الطاقة والحفاظ على تشغيل الأجهزة بالأداء الأمثل، إذا كانت تعمل ببطارية قديمة مخفضة الشحن .