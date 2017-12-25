شاهد.. دعاوى ضد أبل لإبطائها هواتف آيفون

المصدر:
  • وكالات
التاريخ:
طباعة Email

أقام مواطنون أميركيون دعاوى قضائية ضد أبل، تتهم الشركة الأميركية العملاقة بإبطاء هواتف آيفون القديمة عن عمد.

وتواجه شركة أبل ،عملاق التكنولوجيا الأميركي، دعوى قضائية، وذلك بعد اعترافها بأنها تعمدت إبطاء تشغيل موديلات أجهزة آيفون القديمة.

قالت الشركة "الأربعاء" الماضي إنها تتخذ بعض الإجراءات لتقليل استهلاك الطاقة والحفاظ على تشغيل الأجهزة بالأداء الأمثل، إذا كانت تعمل ببطارية قديمة مخفضة الشحن .

 

كلمات دالة:
طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon