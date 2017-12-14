عن ماذا بحث سكان الإمارات في غوغل هذا العام؟

أصدرت غوغل اليوم تقريرها السنوي Year in Search عن عمليات البحث على محركها عام 2017 والذي قدمت من خلاله نظرة على أهم المواضيع التي بحث عنها مستخدمي الإنترنت في الإمارات العربية المتحدة خلال العام الجاري.

وقالت جويس باز، مديرة الاتصالات والعلاقات العامة Google في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يقوم أكثر من مليار شخص بالبحث على محرّك البحث Google كل يوم للتعلم والاستكشاف وإيجاد أجوبة على أسئلتهم. هذا التقرير يظهر الشخصيات والأحداث والمواضيع والأماكن التي اهتم بها الناس حول العالم. هناك طرق كثيرة لاستكشاف العام بعدسة محرك Google للبحث. فمن iphone8 الى إفتتاح متحف اللوفر، تعكس نتائج التقرير بالفعل المواضيع التي استقطبت اهتمام العالم في 2017. نحن سعداء بأن Google كانت جزءً من حياة الناس اليومية، يقصدونها للبحث عن أهم اللحظات".

وتتضمن نتائج عمليات البحث الأكثر شيوعاً، أهمّ الأشخاص والأحداث ونجوم الرياضة والعروض والأغاني التي تصدّرت القائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تم جمع البيانات استناداً لأكثر من تريليون عملية بحث (أو سؤال) على محرك البحث Google خلال عام 2017. وبعد تنقية القوائم من الأسئلة المتكررة، تم استخراج نتائج تعكس واقع 2017 على أفضل وجه.

وفيما يلي أهم مواضيع البحث في الإمارات العربية المتحدة عام 2017:

الكلمات الأكثر رواجاً:



1. الدوري الهندي الممتاز

2. آيفون

3. دانجال

4. رمضان

5. عملة بيتكوين

6. متحف اللوفر أبوظبي

7. ديسباسيتو

8. ديوالي

9. لعبة سبينر

10. ضريبة القيمة المضافة في الإمارات

الشخصيات الأكثر رواجاً:

1. لوجان بول

2. غال غادوت

3. بيهافانا

4. فيليبي كوتينو

5. هارفي واينستين

6. شعيب راشد

7. تشستر بنينغتون

8. وفاء الكيلاني

9. جاك بول

10. فلويد مايويذر



الفعاليات المحلية:

1. جيتكس

2. تحدي دبي للياقة

3. اليوم الوطني لدولة الإمارات

4. سول دبي

5. معرض دبي للسيارات

6. معرض دبي للطيران 2017

7. جاستن بيبر في دبي

8. فيدكس بي

9. كريم فيلدز أبوظبي

10. معرض الخليج للأغذية

الأخبار:



1. قطر

2. علي عبدالله صالح

3. إعصار إيرما

4. القدس

5. ملكة جمال العالم 2017

6. جائزة الأوسكار

7. كوريا الشمالية

8. كتالونيا

9. هزة أرضية في دبي

10. كأس العالم 2018

البرامج والمسلسلات:

1. برنامج كابيل 2017

2. ثلاثة عشر سبباً

3. صراع العروش

4. كوفي مع كاران

5. رامز تحت الأرض

6. مسلسل خمس بنات

7. مسلسل ذكريات لا تموت

8. دهاليز الظلام

9. غرابيب سود

10. على قد الحال

الأفلام:

1. باهوبالي 2

2. فاست آند فيوريوس

3. المرأة الخارقة

4. الجميلة والوحش

5. جاستيس ليج

6. رئيس

7. لوغان

8. دنكريك

9. جولي ال ال بي 2

10. هاف غيرل فريند

الوجهات:

1. متحف اللوفر أبوظبي

2. لا مير دبي

3. سينما روكسي في دبي

4. ليغولاند دبي

5. آي إم جي عالم من المغامرات

6. لابيرل دبي

7. سفاري دبي

8. دبي باركس

9. دبي أوبرا

10. القرية العالمية

الأحداث الرياضية:

1. مباراة الهند وباكستان

2. مباراة الهند وبريطانيا

3. مايويذر مقابل ماكغريغور

4. بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

5. بطولة الاتحاد الآسيوي لكرة السلة 2017

6. مباراة بين الهند وبنغلاديش

7. بطولة كأس العالم للكريكيت

8. مباراة بين باكستان وأستراليا

9. مباراة بين الهند وجنوب أفريقيا

10. مباراة بين ريال مدريد ويوفنتوس