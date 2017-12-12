"إتش بي" تضع حدا لثغرة "التجسس"

قالت مجلة "فورتشن" الأميركية، الثلاثاء، إن شركة "إتش بي" أصلحت مشكلة تسجيل مئات الحواسيب المحمولة كل ما يكتبه المستخدمون فيها.

وكان الباحث في قضايا الأمن الإلكتروني مايكل ماينغ قد اكتشف هذه الثغرة التي تمثلا بالنسبة لكثيرين انتهاكا لخصوصيتهم.

وحدد ماينغ كود يسجل كل ما يكتب في الحاسوب ويعرف بـ" keylogging قائلا إنها توجد في لوحة اللمس".

وأشار إلى أن الكود لا يعمل تلقائيا في الحاسوب، بل يحتاج إلى شخص لديه صلاحية من الإدارة حتى يفعله.

وقالت المجلة الأميركية إن هناك 460 "لاب توب" على الأقل عثر فيها على هذه المشكلة، مشيرة إلى أن الشركة المصنعة طلبت من المتضررين تحميل برنامج إصلاح اسمه "HP’s fix pronto."

من جانبها، ذكرت "إتش بي" في بيان أنها اوالشركة المساهمة في التصنيع ،Synaptics لم تستخدما الثغرة للتجسس على بيانات المسخدمين، وقالت إن الأمر يبدو أنه كان لمساعدة المطورين على إصلاح الأعطال التي قد تصيب لوحة اللمس.