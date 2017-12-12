خاصية جديدة للمنزعجين من"رسائل المجموعات" في واتساب

يسعى تطبيق واتساب للتراسل الفوري، من معالجة كثرة الرسائل التي تصل من المجموعات بالنسبة للذين ينزعجون منها.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، فإن هذه المشكلة ستصبح من الماضي بفضل خاصية جديدة يجربها "واتساب"، وسيطرحها قريبا للعموم.

وسيصبح المستخدمون قريباً بإمكانهم إرسال "رد خاص" إلى عضو بعينه داخل المجموعة، بدلاً من إرسالها بشكل عام وإزعاج الأشخاص غير المهتمين بتلك الرسالة.

وقالت تقارير إعلامية إن خاصية "الرد الخاص" الجديدة هي واحدة من الخصائص التي يجري حالياً اختبارها على تطبيق التراسل.

وقال موقع "وابيتا إنفو" إن الخاصية ظهرت في النسخة التجريبية للتطبيق الخاصة بأجهزة الكمبيوتر.

وذكر الموقع أن "الرد الخاص" سيتيح للمستخدم الرد مباشرة على رسالة ما دون الحاجة إلى مغادرة دردشة المجموعة.

وسيتم الوصول إلى الخاصية من خلال الضغط لفترة طويلة على خيار الرد، وستظهر لك "Reply privately" على قائمة الخيارات.