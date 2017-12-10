واتسآب يتوقف عن العمل على هذه الأجهزة قريباً

من المنتظر أن يتوقف تطبيق واتساب للتراسل الفوري عن العمل على مجموعة من الهواتف بحلول يوم الـ31 من شهر ديسمبر الجاري، حسب بيان للشركة.

ونقلت سكاي نيوز عن موقع "إكسبريس" عن واتساب قولها إن التطبيق سيتوقف عن العمل على بعض الأجهزة القديمة، مضيفة "التطبيق مصمم بتقنيات جديدة لا تتماشى مع بعض الأنواع القديمة من الهواتف".

وسيتوقف التطبيق، الذي يستخدمه أكثر من مليار إنسان شهريا، يوم 31 ديسمبر على بلاك بيري Os، بلاك بيري 10، ونوكيا سيمبيان S60 وويندوز فون 8.0.

أما بخصوص مستخدمي نوكيا S40، فإن الهاتف لن يعمل بحلول نهاية 2018. على أن يتوقف على أنظمة أندرويد 2.3.7 يوم 1 فبراير 2020.

وأوضح واتساب "بعض خصائص هذا التطبيق قد تتوقف في هذه الأجهزة في أي لحظة".

وسبق لواتساب أن أخبر مستخدمي هذا النوع من الهواتف أن التطبيق سيتوقف عن العمل بحلول نهاية 2016، إلا أنه مدد الآجال.