"إنستغرام" يتيح حفظ القصص بعد 24 ساعة

أعلن تطبيق "إنستغرام" لمشاركة الصور والمقاطع القصيرة، الأربعاء، إطلاق ميزة جديدة على نظامي تشغيل أندرويد وiOS.

ووفق ما ذكره موقع "سكاي نيوز عربية"، فإن مستخدمي التطبيق بات بإمكانهم حفظ "القصص" التي تختفي بعد 24 ساعة من نشرها، على صفحتهم الخاصة.

والخاصية هي أرشفة القصص "Highlights"، حيث تتيح حفظ القصص الخاصة بك وذلك من خلال النقر على رمز الأرشيف الجديد في صفحتك الشخصية، مع إمكانية التبديل بسهولة بين أرشيف المشاركات وأرشيف القصص الجديدة.

وقال إنستغرام إن الميزة الجديدة ستصل بشكل تدريجي لجميع المستخدمين خلال الساعات القادمة، مشيرا إلى أن "كل من يحب قصته بات بإمكانه حفظها".

وفي قصص إنستغرام يمكن أن ينشر المستخدمون والشركات سلسلة من الصور ومقاطع الفيديو التي تختفي بعد 24 ساعة.

ودشن إنستغرام الخدمة في أغسطس وأصبح لها الآن نحو 150 مليون مستخدم نشط يوميا