جديد انستغرام.. أداتان للاحتفاظ بذكرياتك المفضلة

تطرح انستغرام اليوم أداتين جديدتين تتيحان لك إمكانية الاحتفاظ بذكرياتك المفضلة من ستوريز أنستغرام ومشاركتها بطرق تساعدك على التعبير عن نفسك. تُعد أداة أبرز القصص جزءًا جديدًا من ملفك الشخصي حيث يمكنك التعبير عن نفسك بشكل أفضل من خلال القصص التي شاركتها. ولمساعدتك في تمييز أبرز القصص، سيتم حفظ قصصك الآن بشكل تلقائي في أرشيف قصص خاص حتى تتمكن بسهولة من استعادة ذكرياتك وإعادة مشاركتها متى أردت.

أبرز القصص

على مدار العام الماضي، أصبحت خدمة ستوريز أنستغرام أداة أساسية من أدوات التعبير عن النفس، ولكن ليست هناك طريقة سهلة تحافظ على استمرار ظهور قصصك لأكثر من 24 ساعة. الآن يمكنك التعبير عن هويتك المميزة تعبيرًا كاملاً من خلال جمع القصص التي شاركتها في أبرز القصص مع عرضها في ملفك الشخصي.

تظهر أبرز القصص في قسم جديد على ملفك الشخصي أسفل سيرتك الذاتية. لإنشاء أبرز القصص، اضغط على الدائرة «جديد» أقصى اليمين. ومن هذا المكان، يمكنك اختيار أي قصص من الأرشيف واختيار تغطية لأبرز قصصك وتحديد اسم لها. وبعد الانتهاء، ستظهر أبرز القصص في شكل دائرة على ملفك الشخصي لتعرض قصة مستقلة عندما ينقر شخص ما عليها. تظل أبرز القصص على ملفك الشخصي حتى تختار إزالتها، ويمكنك الاحتفاظ بالعدد الذي تريده من أبرز القصص. لتعديل أبرز القصص أو إزالتها، لن يلزمك سوى الضغط مع الاستمرار على أبرز القصص في ملفك الشخصي.

تتيح لك أبرز القصص إمكانية عرض جميع جوانب شخصيتك، ويمكنك إعداد أبرز قصص من أي شيء سبقت لك مشاركته في قصتك. لقد أصبح هناك مكان يجمع كل الاهتمامات والأنشطة الأكثر أهمية بالنسبة إليك في ملفك الشخصي مباشرة، ومن أمثلة ذلك أفضل لحظات موسم كرة القدم الحالي وجميع القصص التي سجّلتها للأحباب.

أرشيف القصص

من الآن، سيتم حفظ قصصك تلقائيًا في الأرشيف عند انتهاء صلاحيتها. وهذا يسهّل عليك استعادة ذكرياتك المفضلة في وقت لاحق أو بث الروح فيها من جديد من خلال أبرز القصص.

للوصول إلى القصص الموجودة في أرشيفك، اضغط على أيقونة «الأرشيف» في ملفك الشخصي. ومن هذا المكان، يمكنك بسهولة التبديل بين أرشيف المنشورات وأرشيف القصص الجديد الخاص بك. في أرشيف القصص، ستظهر قصصك داخل شبكة تحتوي على أحدث القصص في الأسفل. وستعرض أول قصة من كل يوم مؤشر تاريخ لمساعدتك في التنقل داخل الأرشيف عند التمرير.

يمكنك الضغط على أي قصة في الأرشيف لمشاهدتها. ومن هنا يمكنك إضافتها إلى قصتك ومشاركتها كمنشور أو إضافتها إلى أبرز القصص في ملفك الشخصي.

لن يتمكن أحد غيرك من الاطلاع على القصص في الأرشيف، ويمكنك اختيار إيقاف تشغيل الأرشفة التلقائية متى شئت من خلال إعدادات ملفك الشخصي.

للتعرف على المزيد حول أبرز القصص وأرشيف القصص، راجع help.instagram.com. تحديثات اليوم متاحة ضمن الإصدار 25 من Instagram لنظامي التشغيل iOS وAndroid ‬