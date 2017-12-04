مصر تطلق أول هاتف محمول محلي الصنع

أطلقت مصر بشكل رسمي أول جهاز هاتف محمول محلي الصنع، حسب ما قال محمد سالم رئيس شركة "سيكو تكنولوجي" المصنعة الاثنين.

وقال سالم "نحن نعمل على هذا المشروع منذ أربع سنوات تقريبا، ونأمل أن نبيع مليون ونصف مليون هاتف محمول خلال 2018".

واضاف انه سيتم طرح ثمانية موديلات من للمحمول المصري في السوق، من انتاج الشركة نفسها في 18 ديسمبر.

ووفقا لتقرير للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر صدر في يوليو الماضي، وصل عدد اشتراكات الهاتف المحمول إلى 100 مليون اشتراك في 2016 في البلد الأكبر ديموغرافيا في العالم العربي بعدد سكان يصل الى 94 مليون نسمة.

وتم تصنيع الهاتف المحمول المصري بمكونات الكترونية مصرية وصينية وانتج في مصنع جديد بمحافظة أسيوط والتي تبعد نحو 400 كلم جنوب القاهرة.

وأوضح أن السوق المحلي هو الوجهة الأولى لتسويق منتج شركة "سيكو"، إلا أنها تستهدف أيضا تصدير أجهزتها الى الخارج بشكل كبير.

وأهدى وزير الاتصالات المصري ياسر القاضي، الأحد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول هاتف محمول محلي الصنع خلال افتتاح معرض القاهرة الدولي وتكنولوجيا المعلومات "كايرو آي سي تي" في دورته الحادية والعشرين.

وتخطط الشركة، التي تأسست في يونيو 2003 وتعد من أكبر الشركات المصرية الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حسب موقعها الرسمي، انتاج موديلات جديدة كل ستة أشهر.

ومن المتوقع أن تنافس أسعار الهاتف المحمول المحلي نظيره المستورد من الخارج، إذ يتراوح بين 200 و 4000 جنيه "بين 10 و200 يورو" بحسب الموديل.