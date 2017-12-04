ميزة "غير مسبوقة" لفتح قفل هواتف سامسونغ

نواجه في أكثر من مرة مشكلة نسيان الكلمة السرية لفتح قفل هواتفنا، ولأن طرق استرجاع الهاتف "غير آمنة" على حد قول موقع "إينغادجت"، فإن سامسونغ اخترع ميزة أكثر أمانا.

وذكر الموقع أن شركة سامسونغ ستطلق ميزة "غير مسبوقة" لفتح قفل الهاتف في حال نسيان الكلمة السرية، وهي الاعتماد على راحة اليد (كف اليد) في فتح قفل الهاتف.

وأرسلت الشركة طلب براءة الاختراع لهذه الميزة الفريدة من نوعها، والتي من شأنها أن تقرأ الخطوط الموجودة على كف اليد وتستخدمها لمعرفة المستخدم الحقيقي للهاتف.

ومن غير المعروف إلى حدود الساعة كيف سيتم استخدام هذه الميزة، إلا أن "إينغادجت" توقع أن تعتمد على "عمق الاستشعار عن بعد أو تقنية مماثلة لمنع أي شخص آخر من فتح الهاتف".

ولا يبدو أن سامسونغ ستطرح الخاصية في هاتفها المقبل "غالاكسي إس 9"، إلا أن الميزة قد تتحول إلى حقيقة في المستقبل القريب.