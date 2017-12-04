نتائج استخدام انستغرام لسنة 2017 في الامارات

تعلن انستغرام اليوم عن أفضل نتائج استخدام التطبيق لسنة 2017، والتي تبين مشاركات الناس من جميع أنحاء العالم في انستغرام وأهم أحداثهم وتجاربهم العديدة.

واحتفالا بـ 800 مليون مستخدم نشط في انستغرام، تشارك انستغرام أهم النتائج لسنة 2017 في الامارات:



• المناطق ذات نسبة عالية من الصور في الامارات

• أفضل الهاشتاغ لسنة 2017 في الامارات

• المدن ذات عدد أكبر من الصور في انستجرام لسنة 2017

• أكثر فلاتر الصور استخداما في الامارات

• أكثر الأيام أستخدم فيها الانستجرام في الامارات

• ستوري أنستجرام المتحصلة على أعلى نسبة مشاهدة في الامارات

مختلف نتائج استخدام انستغرام في الامارات لسنة 2017:

المناطق ذات نسبة عالية من الصور في الامارات:

1. برج خليفة

2. مارينا دبي

3. أتلانتس النخلة، دبي

4. دبي مول

5. برج العرب

6. جميرا بيتش

7. سيتي ووك دبي

8. قمة البرج، برج خليفة

9. مول الامارات

10. مدينة جميرا

11. ميراكل جاردن دبي



أفضل الهاشتاغ لسنة 2017 في الامارات:

#دبي / #الامارات / #ابوظبي / #عجمان / #السعودية / #الكويت / #الشارقة / # العين /

# الفجيرة / #قطر

المدن ذات عدد أكبر من الصور في انستجرام لسنة 2017:

1. نيويورك،

2. موسكو، روسيا

3. لندن، المملكة المتحدة

4. ساو باولو، برازيل

5. باريس، فرنسا

6. لوس أنجلوس، كاليفورنيا

7. سانت بطرسبورغ، روسيا

8. جكارتا، اندونيسيا

9. إسطنبول، تركيا

10. برشلونة، اسبانيا

أكثر فلاتر الصور استخداما في الامارات:

1. نورمل

2. كلاريندون

3. جينغام

4. جونو

5. لارك

6. لودويج

7. مون

8. ايكس- برو II

9. أمارو

10. لو-في

أكثر الأيام أستخدم فيها الانستغرام في الامارات:

1. 9/2/17

2. 9/3/17

3. 9/4/17

4. 9/5/17

5. 9/1/17

6. 9/6/17

7. 8/11/17

8. 6/25/17

9. 5/26/17

10. 8/31/17

ستوري أنستغرام المتحصلة على أعلى نسبة مشاهدة في الامارات:

1. hudabeauty

2. joellembc1

3. faz3

4. gagaaljasmi

5. bin_baz

6. behzadleito

7. sheriffayed

8. al.maiiith

9. roaa_alsabban

10. rsbelhasa