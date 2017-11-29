"ثغرة أمنية" تهدد أجهزة أبل المكتبية

ذكرت مواقع تقنية أن مستخدمي نظام "هاي سيرا" لأجهزة أبل المكتبية يمكنهم تخطي كلمة السر المطلوبة، للدخول من خلال ثغرة أمنية في نظام التشغيل الجديد.

وأوضحت أن المستخدم بإمكانه اختيار اسم الدخول (root)، ثم ترك مكان كلمة السر فارغة مع النقر على مكان كلمة السر الفارغة، ثم يظهر للمستخدم لاحقا كلمة (unlock)، ما يمكن المستخدم من تخطي كلمة السر الموجودة على الجهاز والتحكم فيه بشكل كامل.

ويقول خبراء التقنية إنه للوقاية من هذه الثغرة، فيجب على المستخدم الدخول على خصائص النظام واختيار الحساب (root) وتفعيله ثم ربطه بكلمة سر، ما يمنع أي مستخدم آخر من استغلال هذه الثغرة للدخول على الجهاز.