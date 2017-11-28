"سامسونغ" ترفع سقف التحدي في "البطارية المعجزة"

توصلت شركة "سامسونغ" إلى تقنية جديدة في صناعة بطاريات هواتفها، تجعلها تمتلئ بالطاقة 5 مرات أسرع من البطاريات الحالية.

وتعتمد التقنية الجديدة على "الغرافين"، إحدى صور الكربون التي يطلق عليها العلماء "المادة المعجزة"، وسيرفع ذلك سعة بطاريات "سامسونغ" مستقبلا بنسبة تقترب من 50 بالمئة، عن بطاريات الليثيوم المعتادة.

والغرافين مادة في منتهى النحافة، حيث يبلغ سمكها ذرة واحدة، بينما تزيد صلابتها على 200 ضعف صلابة الفولاذ.

ووفقا للتقنية الجديدة، التي لا تزال في طور التجارب، سيحتاج الهاتف الجديد إلى فترة تتراوح بين 12 إلى 18 دقيقة فقط لشحنه بشكل كامل.

وقالت الشركة إنها تسعى لاستخدام التقنية ذاتها في صناعة بطاريات السيارات التي تعمل بالكهرباء، التي يجب أن تتميز بسرعة شحنها وطول عمرها.

ولا بد أن "سامسونغ" سوف تعتمد على تقنيتها الجديدة مستقبلا كنقطة قوة، في صراعها الشرس مع منافستها الأميركية "أبل" التي تنتج هواتف "آيفون".