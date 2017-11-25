"تويتر" يضيف خاصية طال انتظارها

بدأ موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اختبار خاصية جديدة هي "إشارة مرجعية" أو"بوك ماركس" التي تتيح للمستخدمين حفظ التغريدات المنشورة لقراءتها في وقت لاحق.

وكانت هذه الخاصية واحدة من أهم الخصائص التي طالب مستخدمو الموقع وعددهم حوالي 330 مليون مستخدم بإضافتها.

وكشفت "تينا كوياما" أحد أعضاء فريق المصممين في "تويتر" عن الخاصية الجديدة من خلال سلسلة من التغريدات التي تم بثها عبر الموقع.

وكتبت كوياما في إحدى التغريدات تقول "اخترنا اسم بوك ماركس لهذه الخاصية باعتباره اسم شائع الاستخدام عند حفظ المحتوى، كما أنه يبدو اسما لطيفا إلى جانب اسماء الخصائص الأخرى لتصفح الموقع".

كان "كيث كوليمان" نائب رئيس "تويتر" للمنتجات قد قال في الشهر الماضي إن الموقع يعتزم إضافة خاصية جديدة تساعد في حفظ التغريدات لقراءتها في وقت لاحق باعتبارها من أكثر الخصائص التي يطالب مستخدمو الموقع بإضافتها.