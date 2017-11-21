تورط "آيفون X" في فضيحة أخلاقية

قال موقع "بيزنس إنسايدر" إن موردا رئيسا لشركة أبل في آسيا وظف طلابا بشكل غير قانوني، للمساعدة في إنتاج الهاتف الجديد "آيفون X".

وذكر المصدر نفسه، نقلا عن تقرير لصحيفة "فاينانشل تايمز"، أن شركة فوكسكون استخدمت 3 آلاف طالبا في مدينة تشنغتشو، من أجل المساعدة في تجميع الهاتف الجديد للشركة الأميركية.

وقال التقرير إن بعض الطلاب تتراوح أعمارهم بين 17 و19 عاما، مضيفا أنهم يشتغلون بشكل روتيني ولمدة 11 ساعة يوميا في المصنع، وهو أمر غير قانوني بموجب القانون الصيني.

وأفاد التقارير أن الطلاب قالوا للصحيفة البريطانية إنه يجب عليهم إكمال ثلاثة أشهر من "الخبرة العملية" في المصنع من أجل التخرج.

وقال أحدهم "ما نقوم به في المصنع لا علاقة له بتعليمنا وبما ندرسه وبما سنتخرج من أجله".

من جهتها، تقول فوكسكون إن برنامج التدريب تم تنفيذه بالتعاون مع الحكومات المحلية وعدد من المدارس المهنية في الصين.

وتابعت "بعض الطلاب يعملون بشكل تطوعي ولم نرغمهم على ذلك"، مشيرة إلى أنها اتخذت إجراءات لعلاج الموضوع.