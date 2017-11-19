أبل تؤجل طرح أحدث منتجاتها

أعلنت شركة "أبل" أنها لن تتمكن من الوفاء بالموعد المقرر لطرح أحدث منتجاتها، في ديسمبر المقبل، وقالت إن المنتج الجديد سيتأخر لبضعة أسابيع.

وقالت الشركة الأميركية العملاقة في بيان، إن السماعة الذكية "هوم بود" ستكون متاحة للبيع في الأسواق بوقت مبكر من عام 2018.

وأوضحت "أبل" في بيان: "لا نستطيع أن نتأخر على منتظري هوم بود. لكننا بحاجة إلى قليل من الوقت الإضافي قبل أن تكون جاهزة للزبائن".

السماعة التي كان يفترض طرحها الشهر المقبل، ستباع مقابل 349 دولارا، وتعمل بنظام "سيري" للأوامر الصوتية، ويعتقد أنها ستنافس السماعات التي تنتجها "أمازون" و"غوغل".