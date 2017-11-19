5 نصائح يجب اتباعها لتسوق آمن على المواقع الجديدة

يعد التسوق عبر الإنترنت أحد أهم أساليب الرفاهية. لكن مع وجود العديد من المنصات الجديدة التي تطلق على الانترنت أصبح على المستهلك أن يبقى في حالة وعي تام قبل التسوق من موقع جديد. على الرغم من كل الحماس والتشويق عند التسوق إلا أن خبراء التسوق الالكتروني في منصة مول فور ذا وورلد يقدمون لنا خمسة نصائح أساسية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار قبل القيام بأي عملية شراء.

1. التحقق من رقم الهاتف والعنوان وأية معلومات اتصال أخرى تتعلق بالشركة. تجنب المواقع التي لا تشارك تفاصيل الاتصال بالشركة وتقدم للزائرين بدلا من ذلك مجرد استمارة لملء البيانات. لا تتردد في الاتصال للتأكد فيما إذا كانت الشركة حقيقة أم لا وخاصة في حالة المواقع غير المعروفة أو مواقع العلامة التجارية الجديدة.

2. التحقق من شرعية الموقع عن طريق التأكد من أن عنوان الويب (URL) والاسم متطابقان وأنه لا توجد أخطاء إملائية. فالشركة العريقة تتأكد من خلو علامتها التجارية من أبسط من الأخطاء المطبعية.

3. البحث عن الآراء والتعليقات التي تمت مشاركتها من قبل المستخدمين الآخرين الذين سبق لهم استخدام الموقع من أجل ملاحظة أي ردود فعل إيجابية أو سلبية. فالموقع الذي يحتوي على قدر كبير من التعليقات الإيجابية مقابل التعليقات السلبية يعطي تقديراً حول شرعية الموقع.

4. إذا كانت أسعار المنتجات أعلى أو أقل من التكاليف المتوقعة قم بالتدقيق مع مواقع مماثلة تبيع نفس المنتجات لتحديد أية اختلافات واضحة. فإذا كانت الأسعار أرخص من أن تكون صحيحة، فإن أفضل خيار سيكون شراء السلع من موقع آخر تماما.

5. التأكد في صفحة الدفع من أن رمز قفل الأمان الأخضر مرئي في شريط العناوين. حيث يجب أن يبدأ عنوان الويب لموقع الويب بـ‘https’ بدلا من‘http’ المعتادة والتي تنص على أن صفحة الدفع آمنة. ففي حال كان زر القفل الأخضرغير مرئي أو أن صفحة الويب لم تعرف بكونها آمنة أثناء ملء معلومات بطاقة الائتمان سيكون من الحكمة تجنب الشراء من هذا الموقع.

اتخذ الاحتياطات الأمنية عند التسوق عبر الإنترنت دائماً وتذكر هذه النصائح خلال جميع عمليات الشراء عبر الإنترنت.