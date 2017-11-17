موعد إطلاق وسعر "غالاكسي إس 9"

تسابق شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية الزمن لإطلاق "غالاكسي إس 9"، وذلك بعد نجاح هاتفها "إس 8" الذي طرحته في الأسواق شهر مارس من العام الجاري.

ووفق ما ذكرته صحيفة "الميرور" البريطانية، فإن سامسونغ لاتزال متحفظة على المعلومات التي تخص هاتفها الجديد، إلا أن ما يدور في الساحة الإعلامية يشير إلى أن "إس 9" سيتم إطلاقه شهر فبراير أو مارس المقبلين، على أن يطرح في الأسواق في نهاية مارس أو بداية أبريل.

فيما تقول إحدى الشائعات إن الهاتف يمكن أن يطلق في يناير، على اعتبار أن مصنعيه شرعوا في العمل في وقت مبكر.

وبخصوص الأسعار، فقد قالت الصحيفة البريطانية إنه لا يجب أن يتوقع العملاء أن يكون "إس 9" رخيص الثمن، مضيفة "سعر الهاتف قد يعادل سعر هاتف أبل الجديد آيفون X"، أي ابتداء من 1000 دولار.

ومن المستبعد جدا أن تغير "سامسونغ" شكل هاتفها الجديد، إذ سيشبه إلى حد ما هاتفها السابق "غالاكسي إس 8".

كما أنه من المتوقع أن تعتمد الشركة على كاميرا مزدوجة العدسة، كما هو الحال بالنسبة للهاتف "نوت 8".

خصائص الهاتف الداخلية قد تشهد بعض التحسينات، إذ من المرتقب أن تعتمد سامسونغ على معالج "أوكتا كور" ذي الثماني نواة، كما سيتوفر على رام بسعة 4 غيغا مع أحدث نسخة من نظام التشغيل "أندرويد".