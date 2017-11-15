فيديو.. طفل يخترق خاصية آيفون X المميزة

بينما تتباهى شركة "أبل" الأمريكية، بأنه لا أحد يستطيع أن يحتال على خاصية فتح قفل هاتفها الجديد "آيفون X" بسبب خاصية "بصمة الوجه" "Face ID"، تمكن صبي صغير من إثبات العكس.

وشاركت أم تدعى سنا شرواني، فيديو على "يوتيوب"، وهي تقوم بفتح قفل شاشة هاتفها "آيفون X"، ثم تقوم بعدها بقفله من جديد وتعطيه لابنها البالغ من العمر عشة سنوات، والذي ينجح في الدخول إلى هاتفها، على الرغم من حمايتها له ببصمة وجهها.

وكانت "أبل" اعترفت في وقت سابق، أنه من الممكن اختراق خاصية "بصمة الوجه" في "آيفون X"، في حالات نادرة للغاية، وهي وجود توائم، أو أقارب في العائلة عمرهم أقل من 13 عاما.

وكانت شركة فييتنامية تدعى "Bkav"، نجحت في خداع تقنية "بصمة الوجه" في "آيفون X"، بعد تصميمها لقناع ثلاثي الأبعاد، وصور ثنائية الأبعاد مع ماكياج، بالإضافة إلى بعض التعديلات على الذقن ومحيط الوجه.