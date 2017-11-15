هاتف honor 7X المذهل يتجاوز كافة الحدود

تطلق هونر الهاتف الأبرز في القطاع لهذا العام. ففي ظل المنافسة الشديدة مع العديد من الشركات الأخرى في المجال، يهيمن هاتف honor 7X ليؤكد مكانته كهاتف مبتكر للشباب يحدد توجهات الهاتف الذكي.

صمم جهاز honor 7X بشكل يراعي القيمة المعقولة فيما يحتوي على كل ما يبحث عنه المهتمون بالتقنية الابتكار في هواتفهم – من الشاشة الجميلة إلى خيار عرض الشاشة الكاملة. كما أن honor 7X هاتف ذكي استثنائي يعد المستخدمين بمزيد من الرؤية والمتعة والتجربة والقيمة بفضل المواصفات الفاخرة والمزايا الرائعة.

أسباب تجعلك تتوقع الأفضل من هاتف honor 7X:

شاشة جميلة:

عزز مجال رؤيتك – فوظيفة الرؤية الكاملة في هاتف honor 7X المذهل تتخطى كل الحواجز وتمنحك أول جهاز يسهل الحصول عليه بشاشة للرؤية الكاملة.

يتمتع الجهاز بشاشة كاملة الوضوح بتقنية FHD قياس 5.93 بوصة ودقة 216 بيكسل X 1080 بيكسل، إلى جانب تناسب نادر يبلغ 18:9، مما يمكنك من التمتع الكامل بممارسة الألعاب ومشاهدة الأفلام على الشاشة الجميلة. الشاشة الأكبر بجودة أعلى ستعزز مستوى المتعة دون شك.

كاميرا مثالية:

أصبح بإمكانك التقاط الصور بوجه يحمل فلتر تاج الزهور بدون وضع التاج على رأسك فعلاً: فمع هاتف honor 7X الجديد من هونر، يمكن التقاط صور السيلفي المثالية بشكل طبيعي للغاية مع نمط جمال الوجه Face Beauty.

وبالإضافة إلى هذا النمط، طورت هونر عدداً من المزايا والأشكال المرحة في الجهاز الجديد ومنها النمط المضحك والملصقات الجديدة وحركات اليد التي تجعل التقاط صور السيلفي أكثر سهولة وتزيد مستوى المتعة.

كما يوفر هاتف honor 7X وظيفة تركيز الكشف التلقائي المرحلي PDAF الذي يمنحك تأثيرات احترافية على الصور.

صور احترافية:

الكاميرا الثنائية 2.0 من هونر ستجعلك تقع في حب الجودة الاستثنائية للصور، فهي تتألف من إعدادات 16 ميغابيكسل + 2 ميغابيكسل تدعمها وظيفة الكشف التلقائي المرحلي وإضاءة فلاش LED في الجانب الخلفي من الهاتف. أما الكاميرا الأمامية فتغطي 8 ميغابيكسل.

أمن وأمان:

بالإضافة إلى التقاط الصور الرائعة، يتمتع هاتف honor 7X بأحدث وظيفة للتعرف على الوجوه. وسواء كنت ترغب بتأمين هاتفك برقم تعريف شخصي أو نمط شكلي او ببصمة الأصبع أو بمجرد التعرف إلى وجهك الحسن، يترك الجهاز الخيار لك لتنتقي الأسلوب الأمثل لك.

أداء قوي:

عندما يتعلق الأمر بمتانة الجهاز، يتميز هاتف honor 7X بمعالج Kirin 659 ثماني النواة بتردد 2.36 غيغاهيرتز، وهو شريحة متخصص طورتها هونر، بالإضافة إلى واجهة المستخدم EMUI5.1 مع ذاكرة RAM سعة 4 غيغابايت وسعة تخزين داخلية تصل إلى 64 غيغابايت و128 غيغابايت للتخزين الخارجي.

وبهذا يحقق هاتف honor 7X أداء مدهشاً ويعد بمتعة لا تتوقف بفضل بطاريته بقوة 3,340 ملي أمبير ومعالجه ذي السرعة المذهلة وطول فترة عمل البطارية لأداء يستمر طويلاً دون انقطاع عند ممارسة الألعاب ومشاهدة الأفلام.



أكبر وأفضل:

في أوائل العام 2017 أدهش هاتف honor 6X العالم بكونه أفضل هاتف يمكن الحصول عليه بسعر معقول، ومواصفاته المتميزة وسعره المناسب. واليوم تدعم هونر عروضها بطرح الهاتف القوي الجديد honor 7X.

• احتوى هاتف honor 6X على معالج HiSilicon Kirin 655 مع بطارية تدوم طويلاً صممت لممارسة الألعاب ومشاهدة الأفلام باستمرار، إلا أن جهاز honor 7X قدم مزيداً من التحسينات والتطوير مع معالج Kirin 659 ثماني النواة وبطارية هونر المدهشة.

• تميز جهاز honor 6X بسعة تخزين قدرها 32 غيغابايت وذاكرة RAM سعة 3 غيغابايت، بينما يقدم جهاز 7X سعة تخزين داخلية قدرها 64 غيغابايت مع إمكانية توسعتها بواقع 128 غيغابايت بالإضافة إلى ذاكرة RAM سعة 4 غيغابايت.

• احتوى هاتف هونر 6x على كاميرا ثنائية متطورة بدقة 12 ميغابيكسل + 2 ميغابيكسل، بينما عزّز جهاز honor 7X تلك الدقة بواقع 16 ميغابيكسل + 2 ميغابيكسل.

• كان جهاز honor 6X خياراً رائعاً للألعاب ومشاهدة الأفلام لأسباب عديدة، منها الشاشة عالية الجودة. ولكن هونر واصلت تطوير تلك الإمكانات بفضل شاشة أكبر وأفضل في هاتف honor 7X بتناسب 18:9 يجعلها من أعلى نسب حجم الشاشة إلى الجهاز، بالإضافة إلى عرض كامل فائق الوضوح مع وظيفة FullView.

• يعد هاتف honor 7X استكمالاً لسلسلة هواتف هونر X، حيث يقدم أفضل ما في قطاع الهواتف الذكية من ابتكار وأداء بالإضافة إلى السعر وتجربة المستخدم.